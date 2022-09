Sdr Surinder Jit Singh (1969 – 2022), Tanjung Rambutan, Perak

Khaley Aveh Nanka Sade Uthe Jahe

ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SDR SURINDER JIT SINGH S/O LATE SDR SANT SINGH & LATE MATA SUKHWANT KAUR

14.2.1969 – 25.9.2022

Left for heavenly abode on 25th Sept 2022.

Leaving behind wife, Jyothi & son, Anurag.

Sehaj Paath da Bhog on 8.10.2022 (Saturday) from 9.00am to 12.30pm at Gurdwara Sahib Ampang, Jalan Ulu Kelang

WILL ALWAYS BE LOVED AND MISSED DEARLY.

| Entry: 30 Sept 2022 | Source: Family



