Supt (R) Kalawan Singh (1958 – 2025), Johor Bahru

Supt (R) Kalawan Singh A/L Jagar Singh

PPA, PPS, PIS, PJPN, PPP, LLB (UM)

(Johor Bahru)

3.5.1958 – 28.2.2025

Wife: Manjit Kaur

Children

Insp Sukhbir Singh Sraa

Manveer Singh Sraa

Enderveer Singh Sraa

Village: Sangatpura; District: Ropar

Paternal: Late Sardar Jagar Singh / Late Mdm Hindu Kaur (Banting)

Maternal: Late Sardar Dalip Singh / Mdm Gurdev Kaur (Kuala Lumpur)

Uncle: Late Jaseevan Singh Sraa / Inderjit Kaur (Banting)

Brothers / Sisters:

Mr Jinnil Singh Sraa / Surveender Kaur (Kajang)

⁠Mdm Rashpal Kaur Sraa / (Late) Sardar Jagjit Singh (Kuala Lipis)

Mr Amarjit Singh Sraa / Mdm Pradeep Kaur (Banting)

Mr Bhupinder Singh Sraa / Mdm Tarenjit Kaur (Kuala Lumpur)

⁠Dr Amaratpal Kaur Sraa (Banting)

Dr Harmeet Kaur Sraa (Banting)

⁠Dr Charanjeet Singh Sraa / Mdm Julie (Banting)

LAST RITES

1 Mac 2025 (Saturday)

4pm: Saskaar (cremation) at Hindu Crematorium Jalan Kebun Teh, Johor Bahru

Agenda:

10am – 1pm: Wake Ceremony

1.15pm: Sukhamani Sahib @ Residence

2.45pm: Cortège leaves from residence

4pm: Cremation

4.15 pm: Kirtan Sohila

4.45pm: Alahnia Path at Gurdwara Sahib Johor Bahru

Residence Address: 147, Jalan Bukit Impian 7, Taman Impian Emas, 81300, Skudai, Johor Bahru

Path da Bhog: To be updated

Insp Sukhbir 017 731 6646

Dr Sarjit 019 735 2525

Link to posting at Facebook and Instagram

| Entry: 28 Feb 2025 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here