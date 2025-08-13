In Loving Memory: Mata Harbhajan Kaur Sachdev, Sardar Harban Singh Sachdev & Bibi Kawaljit Kaur Sachdev (BP Gombak)

PRAYERS IN LOVING MEMORY OF
Our Dearest Mother Mata Harbhajan Kaur Sachdev
Our Dearest Father Sardar Harban Singh Sachdev &
Our Dearest Sister Bibi Kawaljit Kaur Sachdev
(BP Gombak)
PLEASE DO JOIN US FOR THE SATSANG
Gurudwara Sahib Titiwangsa
17th August 2025 from 9.00am to 11.00am
Followed by Guru Ka Langgar
DEEPLY MISSED BY:
Mrs. Vajinder Kaur & Mr. Rattanpal Singh
Dato’ Dr. Manjit Singh Sachdev & Datin
Mr. Melvender Singh Sachdev & Mrs. Jagparveen Kaur
Mr. Sahinderpal Singh Sachdev & Mrs. Paramjit Kaur
Mr. Mahinder Singh Sachdev & Mrs. Ling Siew Chin
Dr. Jasbir Singh Sachdev & Mrs. Amerjeet Kaur
Mrs. Keshmahinder Kaur & Mr. John McGovern
Grandchildren & Great Grandchildren
| Entry: 13 Aug 2025 | Source: Family
