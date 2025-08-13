In Loving Memory: Mata Harbhajan Kaur Sachdev, Sardar Harban Singh Sachdev & Bibi Kawaljit Kaur Sachdev (BP Gombak)

PRAYERS IN LOVING MEMORY OF

Our Dearest Mother Mata Harbhajan Kaur Sachdev

Our Dearest Father Sardar Harban Singh Sachdev &

Our Dearest Sister Bibi Kawaljit Kaur Sachdev

(BP Gombak)

PLEASE DO JOIN US FOR THE SATSANG

Gurudwara Sahib Titiwangsa

17th August 2025 from 9.00am to 11.00am

Followed by Guru Ka Langgar

DEEPLY MISSED BY:

Mrs. Vajinder Kaur & Mr. Rattanpal Singh

Dato’ Dr. Manjit Singh Sachdev & Datin

Mr. Melvender Singh Sachdev & Mrs. Jagparveen Kaur

Mr. Sahinderpal Singh Sachdev & Mrs. Paramjit Kaur

Mr. Mahinder Singh Sachdev & Mrs. Ling Siew Chin

Dr. Jasbir Singh Sachdev & Mrs. Amerjeet Kaur

Mrs. Keshmahinder Kaur & Mr. John McGovern

Grandchildren & Great Grandchildren

| Entry: 13 Aug 2025 | Source: Family

