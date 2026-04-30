Mithi Yaad: Late Ranjit Kuar Geraja Kumar (1961 – 2026), Taiping

Mithi Yaad

Late Ranjit Kuar d/o Geraja Kumar

23.1.1961 – 2.6.2025

Who muskarata chehra aaj ruth gaya…

Sabki dilon mein apni yaadein chod gayi…

“A year has passed, yet your love still gleams, in every memory, in every dream.”

Lovingly remembered by:

Husband: Santok Singh s/o Hajara Singh

Children & Spouses:

Dalbender Kaur & Kiranjit Singh

Jasbir Kaur & Eswaran

Survinder Kaur

Pradeep Singh & Shareen Jit Kaur

Grandchild: Dilsufee Kaur

Sisters, Brothers, Nieces, Nephews and Friends

PATH DA BHOG

Gurdwara Sahib Taiping

Saturday, 30 May 2026, 9:00 am to 12:00pm

9:00am – 9:30am: Breakfast

9:30am – 10:20am: Kirtan by Astanak Gianiji Gurdev Singh

10:20am – 11:30am: Kirtan by Bhai Kulvinder Singh (Kemey Veerji) & Jatha

11:30am: Sehaj Path da Bhog

12:00am: Followed by Guru Ka Langgar

For further information, please contact:

Pradeep Singh 010 – 211 3522

Kiranjit Singh 019 – 200 8124

| Entry: 30 April 2026 | Source: Family

