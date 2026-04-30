Mithi Yaad: Late Ranjit Kuar Geraja Kumar (1961 – 2026), Taiping

Mithi Yaad
Late Ranjit Kuar d/o Geraja Kumar
23.1.1961 – 2.6.2025
Who muskarata chehra aaj ruth gaya…
Sabki dilon mein apni yaadein chod gayi…
“A year has passed, yet your love still gleams, in every memory, in every dream.”
Lovingly remembered by:
Husband: Santok Singh s/o Hajara Singh
Children & Spouses:
Dalbender Kaur & Kiranjit Singh
Jasbir Kaur & Eswaran
Survinder Kaur
Pradeep Singh & Shareen Jit Kaur
Grandchild: Dilsufee Kaur
Sisters, Brothers, Nieces, Nephews and Friends
PATH DA BHOG
Gurdwara Sahib Taiping
Saturday, 30 May 2026, 9:00 am to 12:00pm
9:00am – 9:30am: Breakfast
9:30am – 10:20am: Kirtan by Astanak Gianiji Gurdev Singh
10:20am – 11:30am: Kirtan by Bhai Kulvinder Singh (Kemey Veerji) & Jatha
11:30am: Sehaj Path da Bhog
12:00am: Followed by Guru Ka Langgar
For further information, please contact:
Pradeep Singh 010 – 211 3522
Kiranjit Singh 019 – 200 8124
| Entry: 30 April 2026 | Source: Family
