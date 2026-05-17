Mata Sivindar Kaur (1960 – 2026), Taman Desa Cheras, KL / Former Kampung Pandan Dalam)

Mata Sivindar Kaur

Daughter of Pretham Singh

Wife of Late Kirpal Singh @ Palu of Taman Desa Cheras, Kuala Lumpur (formerly Kampung Pandan Dalam Lorong 7)

Village: Tardey

24.10.1960 15.5.2026

She departed peacefully on 15 May 2026

SASKAR (FUNERAL SERVICE)

Date: Monday, 18 May 2026

Venue: Shamshan Bhoomi Hall, Lot 294, 295, Jalan Loke Yew, KL

Bathing & Wake: 9:00 AM – 11:30 AM

Saskar: 11:45 AM

Followed by Ardaas and Guru Ka Langar at: Gurdwara Sahib Sg. Besi Shappa (Add: 25, Jalan Besi, Off Batu 3½ Jalan Sg. Besi, KL)

SAHEJ PATH DA BHOG

Date: Sunday, 31 May 2026

Time: 9:30 AM – 12:00 PM

Venue: Gurdwara Sahib Kampung Pandan Dalam Settlement (Add: Lorong 7 Kampung Pandan, KL)

Followed by Guru Ka Langgar.

LEAVING BEHIND AND FOREVER CHERISHED BY:

Daughter & Son-in-Law: Harvin Kaur & Roshen Singh (USA)

Son & Daughter-in-Law: Karandeep Singh & Sarjeevan Kaur (Canada)

Daughter: Parveen Kaur

Also deeply missed by relatives and friends.

CONTACT:

Jagvinder Singh: +60 19-291 1777

Karandeep Singh: +60 17-974 0637

“Those we love never truly leave us. They live on in our hearts forever.”

| Entry: 17 May 2026 | Source: Family

