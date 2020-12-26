Harbhan Singh (1948-2020), Kuala Kubu Bharu

AKHAND PATH: 1.1.2021 (starting at 9am) to 3.1.2021 at Gurdwara Sahib Kuala Kubu Baru. PATH DA BHOG around 11.45am on 3.1.2021 | Malaysia
Jehaa chiri lekheaa tehaa human kemaaeh, ghale aaveh naankaa sadhe uth jaaey (SGGS, 1239)
ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥
HARBHAN SINGH SON OF LATE DARSHAN SINGH & LATE KARTAR KAUR, GRANDSON OF LATE GOPAL SINGH (KUALA KUBU BHARU)
(10.4.1948 – 24.12.2020)
Government Service Retiree from Kementerian Pertanian Negeri Selangor. 28 years of service. He also served as Vice President of Gurdwara Sahib Kuala Kubu Baru
Village: Badli, Punjab
Wife: Amarjeet Kaur Daughter of Late Bhai Granthi Bachan Singh (Ulu Yam Baru)
Son: Stevender Singh
Spouse: Kohilavani @ Komal
Grandchildren:
Geetha Kaurr Chandi
Suraksha Kaurr Chandi
Sabraaj Gurdev Singh Chandi
Siblings:
Udam Singh (deceased)
Karam Kaur
Selvantah Kaur (deceased)
Harcharan Kaur (deceased)
Jaswant Singh (deceased)
Dalip Singh
Jasbir Kaur
Baldev Kaur
Kaldip Kaur
Akand Path: 1.1.2021 (starting at 9am) to 3.1.2021 at Gurdwara Sahib Kuala Kubu Baru. Path da Bhog around 11.45am on 3.1.2021
Contact:
Stevender Singh at 014-666-2416 or 011-10102416
Amit Singh at 014-635-8219
| Entry: 26 Dec 2020 | Source: Family
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