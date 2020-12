Harbhan Singh (1948-2020), Kuala Kubu Bharu

Jehaa chiri lekheaa tehaa human kemaaeh, ghale aaveh naankaa sadhe uth jaaey (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

HARBHAN SINGH SON OF LATE DARSHAN SINGH & LATE KARTAR KAUR, GRANDSON OF LATE GOPAL SINGH (KUALA KUBU BHARU)

(10.4.1948 – 24.12.2020)

Government Service Retiree from Kementerian Pertanian Negeri Selangor. 28 years of service. He also served as Vice President of Gurdwara Sahib Kuala Kubu Baru

Village: Badli, Punjab

Wife: Amarjeet Kaur Daughter of Late Bhai Granthi Bachan Singh (Ulu Yam Baru)

Son: Stevender Singh

Spouse: Kohilavani @ Komal

Grandchildren:

Geetha Kaurr Chandi

Suraksha Kaurr Chandi

Sabraaj Gurdev Singh Chandi

Siblings:

Udam Singh (deceased)

Karam Kaur

Selvantah Kaur (deceased)

Harcharan Kaur (deceased)

Jaswant Singh (deceased)

Dalip Singh

Jasbir Kaur

Baldev Kaur

Kaldip Kaur

Akand Path: 1.1.2021 (starting at 9am) to 3.1.2021 at Gurdwara Sahib Kuala Kubu Baru. Path da Bhog around 11.45am on 3.1.2021

Contact:

Stevender Singh at 014-666-2416 or 011-10102416

Amit Singh at 014-635-8219