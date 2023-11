Matab Singh (1947 – 2023), Kuching, Sarawak

By Asia Samachar

MATAB SINGH

12.4.1947 – 31.10.2023

Wife: Gurbinder Kaur Randhawa

Sister: Dalbir Kaur Gill

Father to:

Harmantar Singh Gill / Harpreet Kaur Sidhu

Harmit Singh Gill / Sukshranpal Kaur Grewale

Harjeet Singh Gill / Amritpal Kaur Aujlay

Navpreet Kaur Bhullar / Nirmal Singh Bhullar

Gursharanjeet Singh Gill / Harminder Kaur Taggar

Grandfather to:

Tez Singh Shergill

Anmol Kaur Bhullar

Taranveer Singh Bhullar

Harish Singh Shergill

Gurchanchalpreet Kaur Shergill

Jairaaj Singh Shergill

Tiayanapreet Kaur Shergill

Ellmeirapreet Kaur Shergill

Keiratraaj Singh Shergill

Brahmlyn Kaur Shergill

Saskaar / Cremation: 3.30pm, 3rd Nov 2023 (Friday) at Shamsham Bhoomi Hall, Jalan Loke Yew, Kuala Lumpur

Last Respect: 2.30 pm – 3.30 pm, 3rd Nov 2023 (Friday) at Shamsham Bhoomi Hall, Jalan Loke Yew, Kuala Lumpur

Path da Bhog: 11 November 2023 (Saturday), from 10am to 12 noon, at Gurdwara Sahib Serdang

(Add: Jalan Besar, Serdang Lama, 43300 Seri Kembangan, Selangor)

Contact:

Harjeet Singh – 016 8000 777

Gursharanjeet Singh – 010 231 7689

Shamshan Bhoomi Hall (Jalan Loke Yew Crematorium), KL | Waze

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/pMdsmynGTTzcVr1e8

(Add: Lot 294, 295, Jln Loke Yew, Pudu, 55200 Kuala Lumpur)

ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਰਹਿਆ ਘਾਲਦਾ ॥

Joth Milee Sang Joth Rehiaa Ghaaladhaa ||

| Entry: 1 Nov 2023 | Source: Family