Utam Singh Randhawa (1945 – 2024), Ex Postmaster, Klang

UTAM SINGH RANDHAWA
Ex Postmaster, Klang
15.4.1945 – 29.1.2024
Village: Udonangal, Amritsar
Wife: Prithipal Kaur
Children / Spouses:
Rajeshpal Singh Randhawa (deceased)
Narinderpal Kaur Randhawa (daughter)
Balvinderjit Singh Gill (son-in-law)
Grandchildren:
Manraj Singh Randhawa
Apsra Kaur Bhuller
Karamveer Singh Randhawa
Kabir Singh Bhuller
Ramdev Singh Bhuller
Saskaar / Cremation: 4.30pm, 29 January 2024 (Monday) at Klang crematorium
Cortège leaves from 147, Jalan Bangau, Taman Berkeley, Klang at 3pm
Path da Bhog: To be confirmed
Contact:
012 366 8881 (Tarandev Singh Bhuller)
017 338 5550 (Manraj Singh Randhawa)
| Entry: 29 Jan 2024 | Source: Family
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