Sardar Gurbachan Singh @ Bachan (1957 – 2026), Bercham, Ipoh

Sardar Gurbachan Singh @ Bachan s/o Late Makhan Singh
Bercham, Ipoh
Village in India: Jora Singha, Gurdaspur, India
(2.2.1957 – 11.2.2026)
Passed away peacefully on 11 Feb 2026
Deeply Missed By:
Wife: Semer Kaur d/o Bhan Singh
Children & Spouses:
Gurcharanjit Kaur & Joginder Singh
Paramjit Kaur & Regjit Singh
Gurcharan Singh & Sharanjit Kaur
Zamir Singh & Karamjit Kaur
Dalvinder Singh & Prabhleen Kaur
Grandchildren:
Rajvindarr Singh, Gurvhender Singh, Gurleen Kaur, Manroshan Singh, Gurvir Singh, Ganeev Kaur, Saheb Singh, Gazleen Kaur and Staleen Kaur
Last Respect at Residence
(Add: 4, Dataran Tasek Timur 3, Taman Bercham Maju, 31400 Ipoh, Perak)
LAST RITES
Thursday, 12th February 2026
1:30PM: Cortege leaves residence
2:00PM: Saskar at Sikh Crematorium Tanjung Rambutan
For further information, kindly contact:
Gurcharan: 016 502 1016
Zamir: 010 221 3472
Dalvin: 016 500 0721
Link to posting at Facebook and Instagram
| Entry: 11 February 2026 | Source: Family
ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here