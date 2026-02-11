Sardar Gurbachan Singh @ Bachan (1957 – 2026), Bercham, Ipoh

By -
0
18

Sardar Gurbachan Singh @ Bachan s/o Late Makhan Singh

Bercham, Ipoh

Village in India: Jora Singha, Gurdaspur, India

(2.2.1957 – 11.2.2026)

Passed away peacefully on 11 Feb 2026

Deeply Missed By:

Wife: Semer Kaur d/o Bhan Singh

Children & Spouses:
Gurcharanjit Kaur & Joginder Singh
Paramjit Kaur & Regjit Singh
Gurcharan Singh & Sharanjit Kaur
Zamir Singh & Karamjit Kaur
Dalvinder Singh & Prabhleen Kaur

Grandchildren:
Rajvindarr Singh, Gurvhender Singh, Gurleen Kaur, Manroshan Singh, Gurvir Singh, Ganeev Kaur, Saheb Singh, Gazleen Kaur and Staleen Kaur

Last Respect at Residence
(Add: 4, Dataran Tasek Timur 3, Taman Bercham Maju, 31400 Ipoh, Perak)

LAST RITES
Thursday, 12th February 2026
1:30PM: Cortege leaves residence
2:00PM: Saskar at Sikh Crematorium Tanjung Rambutan

For further information, kindly contact:
Gurcharan: 016 502 1016
Zamir: 010 221 3472
Dalvin: 016 500 0721

Link to posting at Facebook and Instagram

| Entry: 11 February 2026 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, FacebookTwitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY