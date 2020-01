Shanti d/o Bachan Singh (1934-2020), Formerly High Street Gurdwara & Ampang Jaya

PATH DA BHOG: 26 Jan 2020 (Sunday), 9am to 11.30am, at Gurdwara Sahib High Street, Kuala Lumpur | Malaysia

SHANTI D/O BACHAN SINGH

(14/4/1934 – 16/01/2020)

Village: Momman valle, Gurdaspur

Husband: Late Dalip Singh s/o Boor Singh (6772)

Children/Spouses:

Baldev Singh / Peggy Tan

Sutwant Kaur / Jaswan Singh

Suaran Kaur / Harmohan Singh

Jasbir Kaur / Gurnam Singh Dhaliwal

Jaswant Kaur a/p Dalip Singh

Harjit Kaur / Tan Swee Hoong

Grandchildren:

Evan Porez Singh

Racheal Kaur / Darin Wright

Hyacinthe Kaur / Yann Fressignaud

Navreet Kaur Bhullar

Mandeep Singh Bhullar

Manisha Kaur Bhulllar

Sundeep Singh Dhaliwal

Kabir Singh Dhaliwal

Ranvir Singh Dhaliwal

Komal Kaur Dhaliwal

Harpreet Kaur a/p Paramjit Singh

Emric Tan Jian Sern

Jaywin Tan Jian Zher

Seanjev Tan Jian Rhen

Shania Tan Jia Mae

Greatgrandchlid: Laylani Kaur

Path da Bhog: 26 Jan 2020 (Sunday), 9am to 11.30am, at Gurdwara Sahib High Street, Kuala Lumpur

Contact:

016-710 6307 (Baldev)

010-213 6291 ( Jasbir)

012-218 8004 (Suaran)

MESSAGE FROM FAMILY: Kindly treat this as a personal invitation. The family wishes to express their heartfelt gratitude to all relatives and friends for their kind assistance, attendance, condolences and floral tributes during our recent bereavement.

| Entry: 18 Jan 2020 | Source: Family