Shanti d/o Bachan Singh (1934-2020), Formerly High Street Gurdwara & Ampang Jaya

PATH DA BHOG: 26 Jan 2020 (Sunday), 9am to 11.30am, at Gurdwara Sahib High Street, Kuala Lumpur | Malaysia
SHANTI D/O BACHAN SINGH
(14/4/1934 – 16/01/2020)
Village: Momman valle, Gurdaspur
Husband: Late Dalip Singh s/o Boor Singh (6772)
Children/Spouses:
Baldev Singh / Peggy Tan
Sutwant Kaur / Jaswan Singh
Suaran Kaur / Harmohan Singh
Jasbir Kaur / Gurnam Singh Dhaliwal
Jaswant Kaur a/p Dalip Singh
Harjit Kaur / Tan Swee Hoong
Grandchildren:
Evan Porez Singh
Racheal Kaur / Darin Wright
Hyacinthe Kaur / Yann Fressignaud
Navreet Kaur Bhullar
Mandeep Singh Bhullar
Manisha Kaur Bhulllar
Sundeep Singh Dhaliwal
Kabir Singh Dhaliwal
Ranvir Singh Dhaliwal
Komal Kaur Dhaliwal
Harpreet Kaur a/p Paramjit Singh
Emric Tan Jian Sern
Jaywin Tan Jian Zher
Seanjev Tan Jian Rhen
Shania Tan Jia Mae
Greatgrandchlid: Laylani Kaur
Path da Bhog: 26 Jan 2020 (Sunday), 9am to 11.30am, at Gurdwara Sahib High Street, Kuala Lumpur
Contact:
016-710 6307 (Baldev)
010-213 6291 ( Jasbir)
012-218 8004 (Suaran)
MESSAGE FROM FAMILY: Kindly treat this as a personal invitation. The family wishes to express their heartfelt gratitude to all relatives and friends for their kind assistance, attendance, condolences and floral tributes during our recent bereavement.
| Entry: 18 Jan 2020 | Source: Family
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