Dato’ Randhir Singh Johl (1963-2020), Pontian

AKHAND PATH: 17 - 19 September 2020 at Shota Darbar, Level 3, Gurdwara Sahib Petaling Jaya (Commences at 4pm). PATH DA BHOG: 19 Sept 2020 (Saturday), 5pm-7pm, at Main Darbar, Gurdwara Sahib Petaling Jaya | Malaysia

ਜੋ ਮਾਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਅਪੁਨੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ ॥

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੈ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਚੁ ਹੋਵੈ ॥੨॥੧੪॥੪੫॥

DATO’ RANDHIR SINGH JOHAL

DIMP, FMIM, FIPMA (UK), MIMM, MIPRM, AIPD (UK), ISO:9000 (Lead Trainer), MSc (Comm) Putra, LLB (Hons) London, BSc (Hons) Malaya, CITD (UK)

(Managing Director Inovasi Makmur Sdn Bhd, Ex-CWC MIC National, Division Head MIC Pontian)

Age: 57 years

Passed away peacefully on 9th September 2020

Leaving behind his immediate family, Ex-wife Jagdish Kaur (UM),

Late Datuk Dr. Jasbir Singh Johl (Father) and Datin Rajinder Kaur Sidhu (Mother)

Sisters / Spouses:

Mrs Parminder Kaur / Mr Wasakha Singh Dhaliwal (Canada)

Mrs Kamaljit Kaur / Mr Gurcharn Singh Toor (Singapore)

Brothers / Spouses:

Ir Jagjit Singh Johl / Mrs Gurjit Kaur

Ir Nirinder Singh Johl / Mrs Jaspal Kaur

Mr Satbir Singh Johl / Mrs Parminder Kaur

Mr Ajit Singh Johl / Mrs Kiranjeet Kaur

nephews, nieces and a host of friends and relatives to mourn his loss.

For details, please contact

019-2222 898 (Ajit),019-271 9209 (Nirin), 019-7731 372 (Balpreet)

| Entry: 10 Sept 2020: Updated: 13 Sept 2020 | Source: Family