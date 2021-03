Sarjit Singh Bains (1923-2021), Kangar, Perlis

SASKAAR / CREMATION: 7 March 2021 (Sunday) at Gui Yuan Crematorium, Jalan 229, Petaling Jaya (9am-11am: Sukhmani Sahib Paath; 11am: Saskaar). This will be followed by Sahej Paath Arambh at Gurdwara Sahib Subang Jaya. PATH DA BHOG: 14 March 2021 (Sunday), 10am-11.30am, at Gurdwara Sahib Subang Jaya, Selangor | Malaysia

SASKAAR / CREMATION: 7 March 2021 (Sunday) at Gui Yuan Crematorium, Jalan 229, Petaling Jaya (9am-11am: Sukhmani Sahib Paath; 11am: Saskaar). This will be followed by Sahej Paath Arambh at Gurdwara Sahib Subang Jaya. PATH DA BHOG: 14 March 2021 (Sunday), 10am-11.30am, at Gurdwara Sahib Subang Jaya, Selangor | Malaysia

JEHA CHIRI LIKHYA TEHA HUKAM KAMAEH, GHALE AAVE NAANKA SADE UTHEE YAAYE (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SARDAR SARJIT SINGH BAINS S/O LATE SHEER SINGH BAINS

(8.7.1923 – 5.3.2021)

Village: Bilga

Wife: Late Mata Jagir Kaur

Children / Spouses:

Balwant Kaur / Parshan Singh (Deceased)

Balbeer Kaur / Bulwant Singh Randhawa

Nasib Kaur / Dr Hardeep Singh Bhatia

Joginder Singh(UK) / Gurjit Kaur (Uk)

Mohinder Singh (Deceased) / Ajit Kaur Sidhu

Dobinder Singh (UK) / Janet Bains

Manjit Kaur / Judvinder Singh Randhawa

Grandchildren:

Jasbinder Kaur / Pardeep Singh (Deceased)

Jasbir Singh (Aust) / Lindsay

Jasminder Kaur (Aust) / Harman Singh

Kiranjit Kaur / Swinder Singh

Kamaljeet Kaur / Balventher Singh

Savita Kaur (UK) / Sunil Patel

Harjinder Kaur (USA) / Gurpartap Singh

Harjeet Singh (Bangkok) / Gurjeet Kaur

Jasminder Kaur (UK) / James Brown

Ravinder Singh (UK)

Sharonjit Kaur

Sheetaljit Kaur / Sarjit Singh (Kuching)

Debinder Kaur

Ravi James Bains (UK)

Kiran Anne Bains (UK)

Harvinder Singh / Reshwinder Kaur

Manpreet Kaur / Harjinder Singh

Saskaar / Cremation: 7 March 2021 (Sunday) at Gui Yuan Crematorium, Jalan 229, Petaling Jaya, 47300 Selangor Darul Ehsan. (9am-11am: Sukhmani Sahib Paath; 11am: Saskaar). This will be followed by Sahej Paath Arambh at Subang Jaya Gurdwara, Selangor Darul Ehsan

Path Da Bhog: 14 March 2021 (Sunday), 10am-11.30am, at Gurdwara Sahib Subang Jaya, Selangor

As we are still under Covid-19 movement restrictions, please adhere to the relevant SOPs. Our family would like to express our gratitude for all the kind thoughts, prayers, messages & support during our time of grief.

Contact:

Harvinder Singh Randhawa (012-695 1539)

Manjit Kaur Bains (017-425 8837)

Balventher Singh (012-660 0693)

| Entry: 6 March 2021 | Source: Family