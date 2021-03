Gian Kaur (1933-2021), George Town, Pulau Pinang 

SASKAAR / CREMATION: 12pm, 22 March 2021 (Monday) at Hindu Board of Endowment Crematorium Ground, Batu Lanchang, Pulau Pinang. LAST RESPECTS can be paid at residence, No 51, Tan Eu Ghee Road, 10460, George Town, Pulau Pinang. Cortege leaves residence at 11.30am, 22 March 2021 (Monday). PATH DA BHOG: 4 April 2021 (Sunday), 8am - 11am, at Wadda Gurdwara Sahib Penang | Malaysia

ਪਵਨੈ ਮਹਿ ਪਵਨੁ ਸਮਾਇਆ ।। ਜੋਤੀ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਰਲਿ ਜਾਇਆ ।। ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ।। ਰੋਵਨਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ ।। ੧ ।।

Pavnai mahe pavanu samaaeaa || Jotee mahe jote rale jaaeaa || Maattee maattee hoee ayk || Rovanhaaray kee kavan ttayk || 1 ||

The Air merged into the Air. Light merged into Light. Dust ink Dust. Hence why lament.

MATA GIAN KAUR W/O LATE SDR. JAGIR SINGH BAL

With grief please be informed that Mata Gian Kaur left for her heavenly abode on the morning of 21 March 2021 (Sunday).

Village: Sathiala

Children / Spouse:

Balbeer Kaur & Tony Crilly

Paramjit Kaur & Late Sarjeet Singh Gill

Late Ranjodh Singh Bal & Darshan Kaur

Raghbir Singh Bal & Gurdeep Kaur

Harjet Singh Bal

Grandchildren: Jasmin Crilly, Tamara Crilly, Lauren Crilley, Hollie Crilly, Safren Crilly, Paramjit Singh (Pemma), Kiranjit Kaur (Kelly), Gurjeet Singh (Ricky), Gianjit Kaur, Manjit Singh (Sonu), Jagvinder Singh (Jack) Manvinder Kaur (Misha), Palvinder Kaur

Great Grandchildren: Alycia Kaur, Amelia Kaur, Emmeline, Charolette, Elizabeth, Alexa, Milo, Rehan Singh, Veo Zidaan Singh, Renea Kaur, Casper

Cremation / Saskaar: 12pm, 22 March 2021 (Monday) at Hindu Board of Endowment Crematorium Ground, Batu Lanchang, Pulau Pinang

Last Respects can be paid at residence, No 51, Tan Eu Ghee Road, 10460, George Town, Pulau Pinang. Cortege leaves residence at 11.30am, 22 March 2021 (Monday)

Sahej Path da Bhog & Antim Ardaas: 4 April 2021 (Sunday), 8am – 11am, at Wadda Gurdwara Sahib Penang

Contact:

Sdr. Raghbir Singh (Chidi) 016-4360909

Sdr. Harjit Singh (Toti) 016-4222029

Gianjit Kaur 016-2215572

Due to the CMCO, family members have requested to keep the funeral a small affair. Please observed Covid-19 regulations.

| Entry: 21 March 2021 | Source: Family