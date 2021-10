Sinder Kaur (1942-2021), Ayer Panas, Setapak

SINDER KAUR

Passed away peacefully on 14 October 2021

Husband: Late Kuldip Singh Chhabra

Children / Spouses:

Sunita Chhabra / Balraj Singh

Saranjeet Singh / Zeb

Harminder Singh / Lily

Grandchildren:

Thanraj Singh

Thanmid Kaur

Thanjeet Kaur

Alina

Rahul

Dayana

Jasmine

Tina

Jazinta

Path da Bhog: 29 Oct 2021 (Friday), from 5pm-7pm, at Gurdwara Sahib Titiwangsa, Kuala Lumpur

Dearly missed by children, grandchildren, siblings, family and friends.

ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡਿ ਕੈ ਗਹਯੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ||

ਬਾਂਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ||੮੬੪||

Sagal duaar kau chhaad kai, gahe’o tuhaaro duaar. Baa(n)he gahe kee laaj as Gobind daas tuhaar. ||864||

O Lord ! I have forsaken all other doors and have caught hold of only Thy door. O Lord ! Thou has caught hold of my arm; I, Govind, am Thy serf, kindly take care of me and protect my honour. ||864||

| Entry: 24 Oct 2021 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond.Facebook | WhatsApp +6017-335-1399 | Email: editor@asiasamachar.com | Twitter | Instagram | Obituary announcements, click here |