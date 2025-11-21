Baljit Kaur (1961 – 2025), Bandar Baru Selayang

BALJIT KAUR

d/o Jesmail Singh Sidhu & Ranjit Kaur

Born: 3rd April, 1961

Passed away peacefully on 20th Nov 2025, leaving behind and deeply missed by

Husband: Hardev Singh Khosa

Parents: Jesmail Singh Sidhu & Ranjit Kaur

Parents-in-law: Late Gurdial Singh Khosa & Late Dajit Kaur

Children / Spouse
Niven Kaur Khosa / Dalwinder Singh Bahl
Niraj Singh Khosa
Diraj Singh Khosa/ Arum Handayani

Grandchildren: Viren Singh & Kieran Singh

Sisters:
Peramjit Kaur/Late Inderjit Singh
Autar Jit Kaur/Darshan Singh
Amritpal Kaur/Daljeet Singh
Rabinderpal Kaur/ Harjit Singh

Brothers:
Captain Bagawan Singh/Ravinderjit Kaur
Amarjit Singh/Gurjit Kaur
Sawaranpal Singh/ Jasmine Kaur

And also brothers-in-law, sisters-in-law, nieces, nephews, relatives and friends

LAST RITES
Friday Nov 21, 2025
4.00pm: Cortege to leave residence at 4pm from No 1, Jalan 2/3E, Bandar Baru Selayang, Dataran Templer, Selangor
5.00pm: Saskaar (cremation) at Serendah Crematorium, Kampung Baharu, Serendah

AKHAND PATH
Nov 23rd (9.00am) to Nov 25th, 2025
At residence No 1, Jalan 2/3E, Bandar Baru Selayang, Dataran Templer, Selangor

ANTIM ARDAS:
Gurdwara Sahib Selayang
Taman Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor
Tuesday, Nov 25th, 2025, From 10am -12.00pm
Followed by Guru ka Langgar

Contact:
Peramjit: 019 – 269 1641
Niven: +61 437 018 307

Entry: 21 Nov 2025

