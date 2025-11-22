Amar Kaur (Ambo Phenji) (1940 – 2025), Bercham, Ipoh

Amar Kaur A/P Inder Singh (Ambo Phenji)
Bercham, Ipoh | Village: Dakoha
1.1.1940 – 16.11.2025
Husband: Late Mahinder Singh S/O Late Lachman Singh (ex-police Alor Star)
Parents: Late Inder Singh and Late Nanth Kaur (Tg Tualang)
Children / Spouses:
Kalmet Kaur / Late Inderjit Singh
Salvindar Kaur / Madhan Singh
Late Santokh Singh / Manvender Kaur
Harwanth Kaur / Charanpal Singh
Gursharan Kaur / Rajvinder Singh
Grandchildren / Spouses :
Jasmit Kaur
Hasmit Kaur / Balraj Singh
Manvin Kaur / Jessynder Singh
Ashwinjit Singh / Ashveena Kaur
Manrit Singh
Amardeep Singh
Amreet Kaur / Rasvin Singh
Manjiven Singh
Manpreet Kaur / Simranjit Singh
Amarjeet Singh / Gayle Mak @ Gurlynn Kaur
Jeswin Kaur
Keshreen Kaur
Eshpreet Kaur
Harleen Kaur
Amarpal Singh
Amandev Singh
Jagneet Kaur
Greatgrandchildren:
Pevlyn Raj Kaur
Riaan Singh
Revlyn Raj Kaur
Gurranveer Singh
Rysa Kaur
PATH DA BHOG
Saturday, 29 November 2025
From 10am – 12pm
Gurdwara Sahib Bercham, Ipoh
Contact:
Dr Enjer : 012-508 1522
Ashwinjit : 014-603 5259
Amardeep : 012-566 3091
Link to posting at Facebook and Instagram; Updated Facebook and Instagram
| Entry: 22 Nov 2025 | Source: Family
