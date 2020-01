Jasbir Kaur (1958-2020), Formerly Taiping

SASKAAR / CREMATION PATH DA BHOG: 1.30pm, 5 January 2020 (Sunday) at Jalan Kuari Crematorium, Cheras, Kuala Kumpur. Cortège leaves from No 49, Jalan BU 7/4, Bandar Utama, 47800, Petaling Jaya, Selangor, at 12pm | Malaysia

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

Jayhaa cheeree likhi-aa, tayhaa hukam kamaahi.

Ghalay aawah naankaa, saday othe jaahi (SGGS, 1239)

JASBIR KAUR D/O SOHAN SINGH

(13 May 1958 – 4 Jan 2020)

Husband: Mendar Singh A/L Toja Singh

Children: Tirath, Manpreet, Ishpal, Ishdev, Mangeet

Grandchild: Armaita Nehal Kaur Khera

Saskaar / Cremation: 1.30pm, 5 January 2020 (Sunday) at Jalan Kuari Crematorium, Cheras, Kuala Kumpur

Cortège timing: Cortège leaves from No 49, Jalan BU 7/4, Bandar Utama, 47800, Petaling Jaya, Selangor, at 12pm, 5 January 2020 (Sunday)

Path Da Bhog: To be updated

Contact:

Tirath (daughter): 016-2789619

Ishdev (son): 010-2191567

| Entry: 4 Jan 2020 | Source: Family