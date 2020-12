Nasvinder Singh (1997-2020), Klang

SASKAAR / CREMATION: Cortege leaves from residence No 154, Jalan Sungai Nibong 3, Rantau Panjang, 42100, Klang at 3 pm, 2 December 2020 (Wednesday) for cremation at Hindu Crematorium Simpang Lima, Klang, at 4pm | Malaysia

SASKAAR / CREMATION: Cortege leaves from residence No 154, Jalan Sungai Nibong 3, Rantau Panjang, 42100, Klang at 3 pm, 2 December 2020 (Wednesday) for cremation at Hindu Crematorium Simpang Lima, Klang, at 4pm | Malaysia

JEHA CHIRI LIKHYA TEHA HUKAM KAMAEH, GHALE AAVE NAANKA SADE UTHEE YAAYE (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

NASVINDER SINGH A/L PALL SINGH

(1.6.1997 – 30.11.2020)

A life so beautifully lived deserves to be beautifully remembered.

Parents: Pall Singh and Paramjit Kaur

Siblings: Jagwin Singh,Jagrash Singh and Menisha Kaur

Paternal Grandparents: Jaswant Kaur (Taiping) & Late Piara Singh

Maternal Grandparents: Late Celindar Kaur & Late Mengar Singh

Cortege leaves from residence No 154, Jalan Sungai Nibong 3, Rantau Panjang, 42100, Klang at 3 pm, 2 December 2020 (Wednesday) for cremation at Hindu Crematorium Simpang Lima, Klang, at 4pm

Path da Bhog to be announced later.

Contact:

Pall Singh – 0122312393 (Father)

Jagwin Singh – 0102175041 (Brother)

| Entry: 1 Dec 2020 | Source: Family