Nasvinder Singh (1997-2020), Klang

SASKAAR / CREMATION: Cortege leaves from residence No 154, Jalan Sungai Nibong 3, Rantau Panjang, 42100, Klang at 3 pm, 2 December 2020 (Wednesday) for cremation at Hindu Crematorium Simpang Lima, Klang, at 4pm | Malaysia
JEHA CHIRI LIKHYA TEHA HUKAM KAMAEH, GHALE AAVE NAANKA SADE UTHEE YAAYE (SGGS, 1239)
ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥
NASVINDER SINGH A/L PALL SINGH
(1.6.1997 – 30.11.2020)
A life so beautifully lived deserves to be beautifully remembered.
Parents: Pall Singh and Paramjit Kaur
Siblings: Jagwin Singh,Jagrash Singh and Menisha Kaur
Paternal Grandparents: Jaswant Kaur (Taiping) & Late Piara Singh
Maternal Grandparents: Late Celindar Kaur & Late Mengar Singh
Cortege leaves from residence No 154, Jalan Sungai Nibong 3, Rantau Panjang, 42100, Klang at 3 pm, 2 December 2020 (Wednesday) for cremation at Hindu Crematorium Simpang Lima, Klang, at 4pm
Path da Bhog to be announced later.
Contact:
Pall Singh – 0122312393 (Father)
Jagwin Singh – 0102175041 (Brother)
| Entry: 1 Dec 2020 | Source: Family
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