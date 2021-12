Harbhajan Singh (1935-2021), Slim River

JEHA CHIRI LIKHYA TEHA HUKAM KAMAEH, GHALE AAVE NAANKA SADE UTHEE JAAYE (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SARDAR HARBHAJAN SINGH S/O DARSHAN SINGH

Village: Neva Pind; District: Gurdaspur

15.09.1935 – 18.12.2021

Leaves behind

Wife: Sardarni Manjit Kaur d/o Sadhoo Singh

Brother: Late Harbans Singh

Children / Spouses:

Daljit Kaur / Partap Singh

Amarjeet Kaur / Suwaran Singh

Ajitpal Singh / Simerjit Kaur

Sharanjit Kaur

Grandchildren: Kiranjit, Dr Balveen, Arunjit, Jasneek, Gureesha, Maneesha

Brothers-in-law, sisters-in-law, nephews, nieces, relatives and friends.

Saskaar / Cremation: 12.00 pm, 19 Dec 2021 (Sunday) at Sikh Crematorium Kota Malim Prima, Tanjung Malim, Perak.

Cortege leaves from residence, No. PT 7095, Jalan Mahsuri, Taman Perwira 2, 35800 Slim River, Perak at 11.30 am.

Path Da Bhog: 26 Dec 2021 (Sunday), from 9.30 am to 12 pm, at Gurdwara Sahib Slim River, Perak

Dad – our Hero, our Pride and Strength.

Contact:

Ajitpal Singh 016 – 596 3920

Suwaran Singh 019 – 513 5378

| Entry: 18 Dec 2021 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond.Facebook | WhatsApp +6017-335-1399 | Email: editor@asiasamachar.com | Twitter | Instagram | Obituary announcements, click here |