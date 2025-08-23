First Mithi Yaad: Sardar Pritam Singh (1944 – 2024), Formerly Kampar / Kampung Chempaka, PJ

In Ever Loving Memory
LATE SDR PRITAM SINGH
1.4.1944 – 8.10.2024
(Formerly Kampar / Kampung Chempaka, PJ)
Parents: Late Giani Janggir Singh & Late Sdrni Bacchan Kaur
Village: Bhai Ka Bhagta, District Bathinda, of Kampar/ Petaling Jaya.
Parents: Late Sdr Gopal Singh & Late Sdrni Kartar Kaur of Rasa
Wife: Sarni Serender Kaur (Tolay)
Son: Gurmeet Singh (Junior)
JORDMELA & SAHEJ PATH DA BHOG
Sunday, 7th September 2025
10.00 am – 12.30 noon
Darbar Sri Guru Granth Sahib Ji
(Address: Lorong 51A/227B, Petaling Jaya, Malaysia)
PLEASE TREAT THIS AS OUR PERSONAL INVITATION
