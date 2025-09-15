Jaswant Singh Dhillon (1953 – 2025), Alor Setar, Kedah

ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ ॥

Jio Jio Thaeraa Hukam Thivai Thio Hovanaa || (SGGS, 523)

Jaswant Singh Dhillon s/o Late Udham Singh

Pejabat KDYMM Tuanku Sultan Kedah

Wisma Darulaman (Istana Anak Bukit) Alor Setar, Kedah

24.12.1953 – 15.9.2025

Wife: Nirvere Kaur Randahawa d/o Late Surjit Singh

Children / Spouses:

Keshvinder Kaur / Ravinder Singh

Balraj Singh / Sheetal Kaur

Capt. Gurjit Singh / Sangeeta Kaur

Rekhraj Singh / Navjeet Kaur

Grandchildren:

Rajveer Singh Rathord

Rishiraj Singh Dhillon

Herleen Kaur Dhillon

Jayvin Singh Dhillon

Deeraj Singh Dhillon

LAST RITES

Tuesday, 16th September 2025

9am – Sukhmani Sahib Path followed by Kirtan

1pm – Cortage leaves from residence (Add: 3115, Jalan Kenari Merah 3, Taman PKNK, Alor Setar)

1.30pm – Saskar at Tanah Perkuburan India, Jalan SJK(C) Kee Chee, Kampung Ambar, Alor Setar

PATH DA BHOG

27 September 2025

10am – 12noon

Gurdwara Sahib Alor Setar

Capt. Gurjit Singh 019 432 6846

Rekhraj Singh 019 555 8661

Keshvinder Kaur 010 218 1274

Special thanks to carer Muhammad Haikal Bin Che Lathafi

Link to posting at Facebook and Instagram

| Entry: 15 Sept 2025 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here