Jaswant Singh Dhillon (1953 – 2025), Alor Setar, Kedah

ਜਿਉ ਜਿਉ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ ॥
Jio Jio Thaeraa Hukam Thivai Thio Hovanaa || (SGGS, 523)
Jaswant Singh Dhillon s/o Late Udham Singh
Pejabat KDYMM Tuanku Sultan Kedah
Wisma Darulaman (Istana Anak Bukit) Alor Setar, Kedah
24.12.1953 – 15.9.2025
Wife: Nirvere Kaur Randahawa d/o Late Surjit Singh
Children / Spouses:
Keshvinder Kaur / Ravinder Singh
Balraj Singh / Sheetal Kaur
Capt. Gurjit Singh / Sangeeta Kaur
Rekhraj Singh / Navjeet Kaur
Grandchildren:
Rajveer Singh Rathord
Rishiraj Singh Dhillon
Herleen Kaur Dhillon
Jayvin Singh Dhillon
Deeraj Singh Dhillon
LAST RITES
Tuesday, 16th September 2025
9am – Sukhmani Sahib Path followed by Kirtan
1pm – Cortage leaves from residence (Add: 3115, Jalan Kenari Merah 3, Taman PKNK, Alor Setar)
1.30pm – Saskar at Tanah Perkuburan India, Jalan SJK(C) Kee Chee, Kampung Ambar, Alor Setar
PATH DA BHOG
27 September 2025
10am – 12noon
Gurdwara Sahib Alor Setar
Capt. Gurjit Singh 019 432 6846
Rekhraj Singh 019 555 8661
Keshvinder Kaur 010 218 1274
Special thanks to carer Muhammad Haikal Bin Che Lathafi
| Entry: 15 Sept 2025 | Source: Family
