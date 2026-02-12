Gurdeep Kaur (1964 – 2025), Ipoh, Perak

By -
0
123

Gurdeep Kaur d/o Mahan Singh

Ipoh, Perak

23.2.1964 – 12.2.2026

Husband: Harjit Singh s/o Ram Singh

Children & Spouses:

  1. Sumeet Kaur & Satvin Singh
  2. Narmeet Singh & Manjula Mariejane
  3. Jasmeet Singh & Rebecca Ooi
  4. Jasreena Kaur & Mohit Vasdev Sharma

Grandchildren:

  1. Galveena Riya Kaur
  2. Sahil Veer Singh
  3. Reuel Veehan Singh
  4. Janeesa Naomi Kaur
  5. Graheesh Noah Singh
  6. Ram Singh
  7. Harleen Kaur Vasdev
  8. Sameera Kaur Vasdev

PATH DA BHOG
Saturday, 21st February 2026
From 10 am to 12pm
Gurdwara Sahib Greentown (Ashby Road), Ipoh

Path da Bhog: TBC

Harjit Singh 017 502 4181
Sumeet Kaur 012 500 3839
Narmeet Singh 016 365 8684

Link to posting at Facebook and Instagram; Updated Facebook and Instagram

| Entry: 12 February 2026; Updated: 13 February 2026 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, FacebookTwitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY