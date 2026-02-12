Gurdeep Kaur (1964 – 2025), Ipoh, Perak

Gurdeep Kaur d/o Mahan Singh
Ipoh, Perak
23.2.1964 – 12.2.2026
Husband: Harjit Singh s/o Ram Singh
Children & Spouses:
- Sumeet Kaur & Satvin Singh
- Narmeet Singh & Manjula Mariejane
- Jasmeet Singh & Rebecca Ooi
- Jasreena Kaur & Mohit Vasdev Sharma
Grandchildren:
- Galveena Riya Kaur
- Sahil Veer Singh
- Reuel Veehan Singh
- Janeesa Naomi Kaur
- Graheesh Noah Singh
- Ram Singh
- Harleen Kaur Vasdev
- Sameera Kaur Vasdev
PATH DA BHOG
Saturday, 21st February 2026
From 10 am to 12pm
Gurdwara Sahib Greentown (Ashby Road), Ipoh
Path da Bhog: TBC
Harjit Singh 017 502 4181
Sumeet Kaur 012 500 3839
Narmeet Singh 016 365 8684
Link to posting at Facebook and Instagram; Updated Facebook and Instagram
| Entry: 12 February 2026; Updated: 13 February 2026 | Source: Family
ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here