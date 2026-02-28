Madam Simindar Kaur Ram Singh, Penang

Madam Simindar Kaur

Age: 77 years old

Beloved daughter of the late Sardar Ram Singh and Sardarni Kartar Kaur and beloved wife of the late Sardar Gerbak Singh passed away peacefully on Friday, 20th February 2026

Dearly missed by:

Children & Spouses:

Sukhdev Singh Chall & Sheela Guha Thakurta

Sukhveta Kaur Chall & Sharman Chandran

Jagdev Singh Chall & Essie Charlene Robert Suimin

Hardev Singh Chall & Harsimren Sidhu

Ramdev Singh Chall & Azleena Saduruddin

Grandchildren:

Sophia Kaur Chall, Samara Kaur Chall, Sukshana Sharman,

Arshvini Sharman, Gianna Kaur Chall, Harveer Singh Chall,

Aryaan Ramdev Chall & Araav Ramdev Chall

PATH DA BHOG AND ANTIM ARDAAS

Saturday, 7th March 2026

From 7am to 12pm

Wadda Gurdwara Sahib, Jalan Gurdwara, Penang

For further details, kindly contact:

Sukhveta 012-396 2464

Ramdev 012-720 0133

| Entry: 28 February 2026 | Source: Family

