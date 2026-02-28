Madam Simindar Kaur Ram Singh, Penang

Madam Simindar Kaur
Age: 77 years old
Beloved daughter of the late Sardar Ram Singh and Sardarni Kartar Kaur and beloved wife of the late Sardar Gerbak Singh passed away peacefully on Friday, 20th February 2026
Dearly missed by:
Children & Spouses:
Sukhdev Singh Chall & Sheela Guha Thakurta
Sukhveta Kaur Chall & Sharman Chandran
Jagdev Singh Chall & Essie Charlene Robert Suimin
Hardev Singh Chall & Harsimren Sidhu
Ramdev Singh Chall & Azleena Saduruddin
Grandchildren:
Sophia Kaur Chall, Samara Kaur Chall, Sukshana Sharman,
Arshvini Sharman, Gianna Kaur Chall, Harveer Singh Chall,
Aryaan Ramdev Chall & Araav Ramdev Chall
PATH DA BHOG AND ANTIM ARDAAS
Saturday, 7th March 2026
From 7am to 12pm
Wadda Gurdwara Sahib, Jalan Gurdwara, Penang
For further details, kindly contact:
Sukhveta 012-396 2464
Ramdev 012-720 0133
Link to posting at Facebook and Instagram
| Entry: 28 February 2026 | Source: Family
ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here