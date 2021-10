Sarjeet Kaur (1929 – 2021), Cheras, Kuala Lumpur

Jeha Chiri Likhya Teha Hukam Kamaeh, Ghale Aave Naanka Sade Uthee Jaaye (SGGS, 1239)

ਜੇਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮੁ ਕਮਾਹਿ ॥ ਘਲੇ ਆਵਹਿ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉਠੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥

SARDARNI SARJEET KAUR A/P RATTAN SINGH

Age: 92

Pind: Paldi

Passed away peacefully on 15th October 2021.

Sadly missed and will always be remembered by beloved,

Husband: Late Sardar Gian Singh A/L Gian Singh (Pind:Bedo) RTM

Children and Inlaws:-

Late Sorinder Kaur Parmar

Late Surinder Singh Parmar

Mahinda Kaur Parmar / Late Charan Singh Sidhu

Satwant Kaur Parmar / Jagjit Singh Waraich

Dato Gordev Singh Parmar / Datin Sukhbir Kaur Johl

Grandchildren and Inlaws:-

Kulwant Singh Sidhu / Harsharan Kaur Dhanoa

Patwant Singh Sidhu / Mahinderjeet Kaur Maan

Harwant Kaur Sidhu

Manjeev Singh Waraich

Gurucharan Singh Waraich

Manisha Kaur Parmar

Kareena Kaur Parmar

Arjunnvir Singh Parmar

Great-grandchildren:-

Ashpreet Kaur Sidhu

Gurpeet Kaur Sidhu

Manver Singh Sidhu

Namver Singh Sidhu

Sanamver Kaur Sidhu

Cortege will be leaving the residence at No. 43, Jalan Wirawati 8, Taman Maluri, Cheras, 55100 Kuala Lumpur at 12.30pm, 16 October 2021 (Saturday). Cremation will be held at Jalan Loke Yew crematorium at 2pm.

Path Da Bhog: 23 October 2021 (Saturday) between 10am – 12noon at Gurdwara Sahib Kampung Pandan Settlement followed by Guru Ka Langgar. Please follow the current SOP.

For more information, please contact:

Dato Gordev Singh 019-2819988

Jagjit Singh 012-2783865

Patwant Singh 012-2750014

| Entry: 16 Oct 2021 | Source: Family

