SDRNI. GURCHARAN KAUR (1926 – 2024)

SDRNI. GURCHARAN KAUR

Village: Chola Sahib, Amritsar

5.12.1926 – 25.1.2024

Husband: Late Sdr. Amar Singh Pannu

Children / Spouses:

Dato Dr. Mohan Singh / Datin Dr. Amrit Kaur.

Dr. Manjit Kaur / Late Harbhajan Singh / Dr. Narinder Singh Palta

Late Datuk Dr. Jasbir Singh Pannu / Datin Sarjit Kaur

Dr. Kerpal Singh / Dr. Surinder Kaur

Late Patwinder Singh – PAT / Sarjit Kaur (London)

Gurdev Singh / Baljet Kaur (USA)

Grandchildren:

Dr. Navjeet Kaur

Dr. Navdeep Singh / Dr. Patwinder Kaur

Datin Dr. Navreet / Dato Kunalbir Singh Chahl

Dr. Harneet Kaur Hundal / Rawinder Singh Binning

Dr. Hardeep Singh / Dr. Amritseet Kaur

Jaspreet Kaur

Jasveen Kaur

Jasjeet Kaur

Amardeep Singh Pannu / Sanpreet Kaur

Amarveer Singh Pannu / Bundagi Pannu

Mandeep Singh Pannu

Gurpreet Kaur / Preetkamal Singh Parhar

Late Guramardev Singh

Gurnisha Kaur / Nikhlesh Sharma

Great Grandchildren:

Sudesh, Sudev, Jaideep, Yashdeep, Amandeep, Karan, Kabir, Roshan, Yuvraj, Harneel, Harik, Maia, Zavi, Rhiaan, Ajaypreet, Sejalpreet, Samira Eva

PATH DA BHOG & ANTIM ARDAAS

4th February, 2024, Sunday, 10am -12pm

Gurdwara Sahib Petaling Jaya

Dato Dr. Mohan Singh – 012 391 0402

Dr. Kerpal Singh 019 221 7557

| Entry: x Jan 2024 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, Facebook, Twitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here