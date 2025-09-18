Mata Manjit Kaur Hullon wife of Late Lall Singh Muker (1925 – 2025)

MATA MANJIT KAUR HULLON W/O LATE LALL SINGH MUKER
Aged 100 passed away peacefully on 17th September 2025 leaving behind
Children/Spouses
Sukhinderjit Singh Muker (Ajit) / Cathie Muker
Indarjit Kaur Muker (Indra) / Ir. Inderjit Singh Purba
Rajinder Singh Muker (Raj) / Gale Muker
Mahinderjit Singh Muker (Mike) / Penny Muker
Sukhinderjit Kaur Muker (Goodie) / Arjan Singh Sagoo
Satwant Singh Muker (Sathi) / Bhagwant Kaur (Cherry)
Grandchildren/Spouses
Harinderjit Singh Muker / Danet Muker
Late Ameet Kaur Purba
Sharon Muker
Manjeev Muker
Dr. Raveen Kaur Purba
Sanjeet Muker
Harveen Kaur Sagoo / Lavindar Singh Jay
Kiranjeet Singh Purba / Rachvin Kaur Dhillon
Samreet Singh Sagoo / Dr. Reenaraj Kaur Sandhu
Randeep Singh Muker / Isabella Van Schaik
Rani Kaur Muker
Shaneeta Kaur Muker
Respects can be paid at her residence
489, Jalan 5/53, Petaling Garden, 46000 Petaling Jaya, Selangor
from 12.00pm to 6.00pm from Thursday, 18th September 2025 onwards.
Cortege leaves the residence at 12.00pm on the 20th September 2025
to MBPJ Crematorium, Jalan 229, Seksyen 51a, Petaling Jaya for 1.00pm cremation.
The Final Rights Prayers/ Path Da Bhog will be held at Gurdwara Sahib Petaling Jaya
from 5.00pm to 7.00pm on Sunday 28th September 2025.
Kindly treat this as a personal invitation.
Contact Numbers:
012 – 209 6106 (Mike Muker)
012 – 603 9500 (Samreet)
| Entry: 18 Sept 2025 | Source: Family
