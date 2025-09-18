Mata Manjit Kaur Hullon wife of Late Lall Singh Muker (1925 – 2025)

MATA MANJIT KAUR HULLON W/O LATE LALL SINGH MUKER

Aged 100 passed away peacefully on 17th September 2025 leaving behind

Children/Spouses

Sukhinderjit Singh Muker (Ajit) / Cathie Muker

Indarjit Kaur Muker (Indra) / Ir. Inderjit Singh Purba

Rajinder Singh Muker (Raj) / Gale Muker

Mahinderjit Singh Muker (Mike) / Penny Muker

Sukhinderjit Kaur Muker (Goodie) / Arjan Singh Sagoo

Satwant Singh Muker (Sathi) / Bhagwant Kaur (Cherry)

Grandchildren/Spouses

Harinderjit Singh Muker / Danet Muker

Late Ameet Kaur Purba

Sharon Muker

Manjeev Muker

Dr. Raveen Kaur Purba

Sanjeet Muker

Harveen Kaur Sagoo / Lavindar Singh Jay

Kiranjeet Singh Purba / Rachvin Kaur Dhillon

Samreet Singh Sagoo / Dr. Reenaraj Kaur Sandhu

Randeep Singh Muker / Isabella Van Schaik

Rani Kaur Muker

Shaneeta Kaur Muker

Respects can be paid at her residence

489, Jalan 5/53, Petaling Garden, 46000 Petaling Jaya, Selangor

from 12.00pm to 6.00pm from Thursday, 18th September 2025 onwards.

Cortege leaves the residence at 12.00pm on the 20th September 2025

to MBPJ Crematorium, Jalan 229, Seksyen 51a, Petaling Jaya for 1.00pm cremation.

The Final Rights Prayers/ Path Da Bhog will be held at Gurdwara Sahib Petaling Jaya

from 5.00pm to 7.00pm on Sunday 28th September 2025.

Kindly treat this as a personal invitation.

Contact Numbers:

012 – 209 6106 (Mike Muker)

012 – 603 9500 (Samreet)

| Entry: 18 Sept 2025 | Source: Family

