Sarjeet Singh Kishan Singh (1960 – 2026)

Sarjeet Singh s/o Kishan Singh
26.8.1960 – 31.3.2026
Wife: Jasbeer Kaur
Children & Spouses:
Ravinder Singh & Parveen Kaur
Dr Reenisha Kaur & Dr Shanker Darren
Rashvinder Singh & Susi
Shivraahul Singh
Grandchildren: Gurleen Reyna Kaur & Aarav Rayan Singh
LAST RITES
Thursday, 2 April 2026
10;00AM: Visitation at Taman TTDI Jaya, Shah Alam
11:00AM: Cortège leaves the residence
12:00PM: Saskaar (cremation) at Nirvana Memorial Park (Shah Alam)
PATH DA BHOG
Saturday, 11 April 2026, 10.00AM onwards
Gurdwara Sahib Guru Nanak Shah Alam
Contact:
Ravinder Singh 016 916 6871
Shivraahul Singh 012 636 2902
| Entry: 1 April 2026 | Source: Family
