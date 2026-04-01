Sarjeet Singh Kishan Singh (1960 – 2026)

By -
0
247

Sarjeet Singh s/o Kishan Singh

26.8.1960 – 31.3.2026

Wife: Jasbeer Kaur

Children & Spouses:
Ravinder Singh & Parveen Kaur
Dr Reenisha Kaur & Dr Shanker Darren
Rashvinder Singh & Susi
Shivraahul Singh

Grandchildren: Gurleen Reyna Kaur & Aarav Rayan Singh

LAST RITES
Thursday, 2 April 2026

10;00AM: Visitation at Taman TTDI Jaya, Shah Alam
11:00AM: Cortège leaves the residence
12:00PM: Saskaar (cremation) at Nirvana Memorial Park (Shah Alam)

PATH DA BHOG
Saturday, 11 April 2026, 10.00AM onwards
Gurdwara Sahib Guru Nanak Shah Alam

Contact:
Ravinder Singh 016 916 6871
Shivraahul Singh 012 636 2902

Link to posting at Facebook and Instagram

| Entry: 1 April 2026 | Source: Family

ASIA SAMACHAR is an online newspaper for Sikhs / Punjabis in Southeast Asia and beyond. You can leave your comments at our website, FacebookTwitter, and Instagram. We will delete comments we deem offensive or potentially libelous. You can reach us via WhatsApp +6017-335-1399 or email: asia.samachar@gmail.com. For obituary announcements, click here

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY